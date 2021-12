Julmarknaden ett uppsving för staden

Efter krisen med coronapandemin i Sigtuna stad är det nu ett lyft för de lokala företagen med Julmarknaden: - Julmarknaden är tillbaka vilket ger vårt näringsliv i Sigtuna stad men också runt om i vår destination ett efterlängtat tillskott av besökare, säger Anna Lakmaker, VD för Destination Sigtuna.

Sigtuna stad som varit hårt drabbat av pandemin njuter just nu av juletider och särskilt Julmarknad som just avverkat sin andra marknadsdag. Ytterligare två återstår. Siffror över antalet besökare har ännu inte landat men visuellt ser det ut att vara på samma nivå som 2019 med fyllda restauranger och butiker enligt Anna Lakmaker, VD på Destination Sigtuna.

– Knallarna är oerhört nöjda och det har varit ett stort intresse att finnas med under marknaden, kvalitén är viktig för oss och vi väljer noga knallar för att komplettera redan befintligt utbud!