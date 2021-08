Juli var lugnare än vanligt för polisen

Antalet akuta polisärenden i kommunen var färre än vanligt under juli visar siffror från SOS Alarm.

SOS Alarm fick in drygt 300 samtal till 112 om akut behov av polis i kommunen, något som är under snittet för månaden historiskt sett. Juli är normalt sett den månaden då 112 får in samtal om akuta polisärenden än under resten av året i kommunen. I snitt har det i juli varit 449 samtal om akuta polisärenden sedan 2016, februari brukar vara lugnast.

Ett akut polisärende handlar om larmsamtal om pågående brott eller något som av annat skäl kopplas direkt till polisen. I ett länsperspektiv sett till larmsamtal per 100 000 invånare hade Sigtuna i juli 61,8. Bara sju kommuner i länet hade högre siffror, flest samtal i relation till befolkningen kom in i Salem med 74,3. Lugnast var det på Lidingö med 28,3. Grannkommunerna Väsby och Bro har 54,3 respektive 56,6. Sollentuna som hör till samma lokalpolisområde låg på 48,5.