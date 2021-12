Julgransflygning väntas ske på torsdag

På torsdag väntas julgransflygningen ske över Märsta igen.

Efter inställda julgransflygningar kommer Luftstridskola att göra ett nytt försök under torsdagen. Från början var planeringen att flygningarna skulle ske i måndags med reservdag tisdag. Båda dessa ställdes in på grund av molnigheten och andra väderförhållanden som påverkade sikt. På torsdag kan du titta upp mot himlen klockan 14.33 i Märsta, då flyger formationen förbi under några sekunder på sin väg söderut.