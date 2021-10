Julbesökarna ska lockas tillbaka till Herresta

Herresta Lada i Odensala är tillbaka med sin julmarknad efter pandemin: - Vi är ett uppskattat besöksmål med många stamgäster från både Stockholms och Uppsala län, berättar Heléne Zachrisson som driver Herresta lada tillammans med maken Tord.

Heléne Zachrisson driver Herresta Lada tillsammans med sin make Tord Olsson. Paret har flera andra verksamheter igång också, som parkurs som märsta.nu rapporterat om nyligen, man har dagkonferenser, filminspelningar, företagsboende, förråd med mera. Men man har också en julmarknad som under pandemin fick ställas in. Nu gör man sig redo för att starta igång under adventssöndagarna.

Det blir julmarknad med lokala utställare och ett ekologiskt kafé. Inriktningen på marknaden går i ekologins tecken.

– I vårt ekologiska café fortsätter vi servera succén från i somras: nygräddade, hemgjorda belgiska våfflor med sylt och vispgrädde. Vi erbjuder också frasig och nygrillad toast med ost, skinka, senap, lök mm. Det finns också gott om smarrigt kaffebröd – allt hembakt och ekologiskt. Dessutom har vi också nyttiga raw-tryfflar utan vitt socker eller gluten, berättar Heléne Zachrisson.