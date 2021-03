Josefine startar insamling till branddrabbade: De har förlorat allt

Josefines insamling på sociala medier till en branddrabbad familj och engagerat tusentals i kommunen: - Jag blir mållös och djupt imponerad, säger Josefine till märsta.nu

Direkt efter branden då det stod klart att flera familjer drabbats av tragedin drog Josefine igång en insamling till förmån för en av familjerna.

– Vi har en nära relation till den drabbade familjen då deras son och min son har känt varandra sen de var ett år gamla och i år blir de nio år. De har gått på samma förskola och nu går de i samma klass på Norrbackaskolan. Idag bor vi grannar mer familjen och har endast 2-3 meter mellan våran balkong och deras köksfönster, berättar Josefine.

Vid 15.40-tiden såg Josefines familj med barn hur elden blossade upp hos grannarna.

– Vi sprang ut och larmade 112, som redan hade larmats av andra personer. Vi lyckades ringa till familjen varpå de först trodde att barnen skojade om att det brann. Jag fick lov att skrika i telefon att det brinner i deras hus varpå de förstod allvaret och öppnade ytterdörren. Som tur var lyckades de ta sig ut och fick inga fysiska skador.

Familjen har förlorat allt de äger. Det är två vuxna och tre barn där mamman studerar och pappan arbetar.

– De är extremt givmilda och kräver aldrig någonting tillbaka vilket gör att jag vet att denna familj verkligen behöver hjälp. Ingenting finns kvar i lägenheten som kan återanvändas så de står helt tomhänta. Dels min nära relation till dessa fina människor samt förståelse för att deras liv helt och hållet vänts upp och ner gör att jag och min familj vill hjälpa dem så mycket som vi kan. Att starta en insamling var således en självklarhet.

Pengarna kan skänkas in både via Facebook eller direkt via Shwish till Josefine Bergman. Swishar man Josefine så ser hon till att pengarna överförs till insamlingen så att man kan följa den via Facebook.