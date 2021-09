Jorge kan prisas på marknadsföringsgala

Märstaprofilen Jorge Castro är en av finalisterna som Årets marknadsförare

Jorge Castro som under en tid bott och verkat i Märsta är nominerad till pris som Årets marknadsförare som Ecommerce success utser via en omröstning. Vinnaren utses i samband med egala där branschens bästa e-handelsexperter utses. Det är pristagare inom SEO, sociala medier, CRM och grafisk produktion. Priset går till den som genomfört en bedrift som lett till framgång eller visat engagemang utöver det vanliga.

– Fantastiskt, det är superroligt att dom uppmärksammat min resa hos ABS Wheels, jag är mycket nöjd över resultatet under min tid där. Nu jobbar jag med ett tjugotal andra kunder varav en lokal kund är Handelsbanken i Sigtuna. Att bli egen företagare är det bästa jag gjort, säger Jorge Castro till märsta.nu

Om Jorge vinner ska han donera alla röster som han har fått i form av pengar till Barncancerfonden. Bara för några veckor sedan startade han sitt företag Growth Marketing, någon som märsta.nu rapporterade om.