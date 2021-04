Ja, vi oroar oss för kommunledningens miljöambitioner

Mats Weibull och Moderaterna skriver att Miljöpartiet ”får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på.” Skogen i Hällsbo är anmäld för avverkning och vi kan bara hoppas på att den inte skövlas.

Vi konstaterar att man får leta efter en mer passiv kommunledning när det kommer till naturvård. Kommunens tjänstepersoner har inte resurser att bevaka avverkningsanmälningar. När det gäller Hällsboskogen var det Länsstyrelsen som uppmärksammade Sigtuna kommun på att skog i anslutning till reservatet var anmäld som en föryngringsavverkning. Slutavverkning i skogsvårdslagen kan benämnas ”föryngringsyta” och innebär kalhuggning.

Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet i den svenska skogen. Den lämnar efter sig döda granar som även är viktiga för mer än 100 andra arter, varav flera är barkborrens fiender. Granbarkborren själv är inte intresserad av döda träd, den söker färsk ved. När granen dött har baggen redan flugit vidare. Att ta ut döda granar ur skogen kan alltså vara kontraproduktivt. För att markägaren ska få ut ett skogligt värde för granen och för att motverka fler angrepp ska åtgärder sättas in under vinterhalvåret. En avverkning under sommartid tyder på ett större ingrepp än bekämpning av granbarkborren.

Granbarkborrens framfart är inte bara ett tecken på att granodlingar är en dålig idé utan också att de ständiga värmerekorden passar skadeinsekterna bra. Att vi ser många angrepp av barkborrar nu beror på det varma och torra året 2018. På många håll i världen drabbas människor betydligt hårdare av klimatförändringarna än vi. Värmeböljor och skadedjursangrepp är tyvärr bara början för oss i Sverige och Sigtuna kommun. Att konsekvenserna ännu är ganska milda för oss kanske gör det svårt att förstå hur bråttom det är att växla upp klimatarbetet? Här har varje svensk kommun ett stort ansvar.

Det är utmärkt att kommunledningen har god kontakt med markägarna. Passa på att prata om ett varaktigt skydd av den kvarvarande skogen kring reservatet! Mats Weibull uppfattar att ”Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens miljöambitioner”. Det är alldeles riktigt. Det hade varit anmärkningsvärt om vi inte var oroade av de senaste årens nedskärningar på naturvårdsarbetet i majoritetens budget.