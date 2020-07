IT-bedrägerierna ökade

IT-bedrägerierna uppges öka under Coronapandemin enligt IF Skadeförsäkring.

I Sigtuna kommun anmäldes förra året, 2019, 33 IT-bedrägerier. Sett per 10 000 invånare är det den tredje högsta siffran i hela Stockholms län. Nu uppges siffrorna ha gått upp enligt IF Skadeförsäkring. Polisen har varnat för att bedragare utnyttjar corona för att lura äldre:

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef If.

I länet har det under första halvåret skett 3829 bedrägerier vilket är en uppgång med åtta procent. Flest bedrägerier sker i anslutning till köp av varor, en tiondel uppges ha internationell koppling och var tionde fall är offret en äldre eller funktions nedsatt person:

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter. Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem, säger Jenny Rudslätt.

Enbart sex procent av samtliga anmälda bedrägerifall i landet klarades upp.

Så kan du skydda dig mot ID-kapning

– Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer.

– Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar.

– Välj fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet.

– Virusskydda din PC. Undvik att klicka på länkar från okänd avsändare.

– Kontrollera att du får tillbaka ditt eget kreditkort vid till exempel taxiresor och restaurangbesök.

– Låna inte ut mobiltelefonen till okända.

– Lämna inte ut dina personuppgifter på telefon eller via mejl.

– Släng inte dokument med person- och kontouppgifter i soporna eller pappersinsamlingen.

– Lås din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld.

– Som alternativ till fysisk brevlåda rekommenderar vi den digitala brevlådan Kivra.

Blir du utsatt så tänk på att göra en polisanmälan direkt, spärra samtidigt ditt personnummer, kreditkort, konto och kreditupplysningar. Byt alla lösenord och ta kontakt med alla de butiker, banker och finansbolag som kräver dig på pengar.