IS-kvinna greps på Arlanda

En kvinna som misstänks ha tagit sitt barn till Syrien och anslutit sig till till Islamiska staten greps vid ankomst till Arlanda under måndagen.

Aftonbladet rapporterar att en kvinna som lämnade Sverige 2014 tillsammans med sitt barn för att ansluta sig till IS nu är tillbaka i Sverige. Hon greps under måndagsförmiddagen vid ankomst till Arlanda enligt tidningen. Hon har delgivits misstanke om grov egenmäktighet med barn och kommer föras till Lund där hon ska ställas inför häktningsdomare för beslut huruvida hon ska vara fortsatt häktad. Kvinnan förlorade juridiskt sett vårdnaden om sit barn sedan det framkommit uppgifter om att hon tagit det med sig till Syrien för att gå med i IS.