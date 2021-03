Inget ökat ROT i kommunen

ROT-avdraget ökade stort i de flesta kommuner och även i länets 26 kommuner, men i Sigtuna var det oförändrat under pandemiåret.

Sigtuna kommuns totala ROT-Avdrag för 2020 stannade på drygt 9600 kronor per person eller totalt 35,3 miljoner kronor. Vilket var samma nivå som under 2019. 3656 kommuninvånare valde att nyttja ROT-avdrag under pandemin.

Dock var ökningen i kommunen 0 procent, bara ett fåtal kommuner hade enstaka procentökningar. Många hade över tio procent. Mest ökade ROT i Salem med 23 procent, grannkommunen Väsby var trea med 17 procent.

– När fler småhusägare anlitar hantverkare ökar intäkterna till statskassan, både skatter och sociala avgifter. ROT skapar också arbetstillfällen och är en bra konjunkturåtgärd. Och om fler har jobb innebär det lägre arbetslöshetsersättning, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.