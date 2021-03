Inget bibliotek utan böcker

Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

I sitt svar om Valsta bibliotek hävdar högermajoriteten genom Lars Björling, Olov Holst och Karolina Holst att jag kommer med ”min” fakta. Men all den fakta jag presenterat kommer från förvaltningen – det vill säga samma källor som styret själv hänvisar till. Alla som känner mig vet att jag alltid önskar att det blir rätt när det kommer till siffror. Det hör nämligen till när man är statistiker.

Enligt de siffror som jag frågade efter så hade biblioteket i Valsta ungefär lika många utlån under hela 2019 som under hela 2020. Därför reagerade jag när högermajoriteten skrev: ”Det senaste året har det lånats ut ca tre till sex böcker i veckan.” vilket inte stämmer. I nästa debattinlägg skriver man att: ”Under 2020 sjönk antalet till bottennivån tre till sex böcker i veckan.”. Om Björling, Holst och Holst menar att det har funnits veckor som kommit ner i de siffrorna så vore det korrekta att skriva ut just det. Så nej, jag lever inte i en drömvärld när jag presenterar siffrorna för Valsta bibliotek. Men några som garanterat får svårare att nå sin drömvärld är de barn och unga i Valsta som växer upp under dagens borgerliga styre.

Siffrorna visar oavsett hur vi räknar att det finns mycket som behöver göras för att försöka öka utlåningen. Men att då ta bort böckerna är fel väg att gå. Att hänvisa till att det är färre som har klagat efter att man behövde stänga biblioteket i Valsta nu än i Sigtuna och Märsta tycker jag är konstigt. Är det så man ska avgöra vilket beslut man ska ta? Vi ska avgöra hur kommunens resurser ska fördelas till det bästa för kommunens alla invånare – oavsett hur röststarka de är. Samtidigt är det inte lätt för valstaborna att klaga på att ett bibliotek som många av dem inte ens har vetat om var öppet sedan stänger.

Det är tråkigt att ni gör det svårare för barnen och alla andra som bor i Valsta att nå sina litterära och verkliga drömvärldar. Själv så lovar jag att jag kommer göra allt jag kan för att få tillbaka böckerna och biblioteket till Valsta igen.