Inget aprilskämt i år

På grund av den rådande situationen i Sverige och världen så kommer märsta.nu inte leverera ett Aprilskämt idag.

märsta.nu:s aprilskämt har varit väldigt uppskattade av er läsare under tolv års tid och vi har vi har haft en härlig respons från läsarna kring skämten. Men på grund av den rådande situationen i Sverige och världen så anser märsta.nu inte att det är rätt läge för ett aprilskämt. Även om det vore kul att tänka på annat under några timmar. Det är dock så att situationen är allvarlig i särskilt Stockholms län och under rådande omständigheter så kan märsta.nu inte leverera ett aprilskämt som uppskattas av alla våra läsare. Det kan vara så att vi under året ger ett försenat aprilskämt