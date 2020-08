Ingen större ökning av akuta vårdsamtal i sommar

Fler vårdärenden är normalt kom in i länet till 112 men i Sigtuna kommun var det tämligen normal nivå den gångna månaden.

Antalet vårdärenden i kommunen under juli uppgick till 437 stycken vilket är på normal nivå. Dock var det en historisk hög nivå för hela länet. Juli är normalt sett den månad som SOS Alarm får in minst antal samtal om vårdbehov. Snittet ligger på 428 samtal sedan 2015. Mars är den månad som det kommer in flest samtal.

Juli månads siffror var årslägsta för 2020. Högsta noteringen är från just mars med 614 samtal om vårdbehov. Samtalen per 10 000 invånare i kommunen ligger strax under 90. Det är dock en av de högsta siffrorna i länet, bara fem andra kommuner har högre siffra. Bland dessa Upplands-Bro med 93 samtal/10 000 invånare. Väsby ligger på cirka 84/10 000 invånare.