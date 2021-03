Ingen minskning av covidfallen

Covid-19-fallen i kommunen är kvar på samma nivå som de senaste veckorna.

För tredje veckan i rad är antalet fall av covid-19 kvar kring 150, närmare bestämt 154 positiva tester för vecka 10. Sammanlagt under pandemin har nu 2925 kommuninvånare testats positiv med covid-19. 91 personer i kommunen har avlidit med covid-19 enligt Socialstyrelsens siffror till och med 14:e mars. Totalt sett så har Sigtuna kommun under hela pandemin haft 597 fall per 10 000 invånare vilket är lägre än grannkommuner som Väsby och Vallentuna som båda ligger klart över 600.