Uppgifter: Sköts in bland matgäster

Trots intensiva spaningar har ingen person ännu gripits för mordet utanför en restaurang i Valsta på lördagskvällen. Man vädjar till allmänhet att höra av sig om man har några tips.

Det var strax efter klockan 19 på lördagskvällen som polis larmades till Valsta efter att skottljud hörts. På plats fann man en man som skjutits med flera skott och träffats i bland annat huvudet. Skjutningen inträffade i anslutning till en restaurang i Valsta Centrum. Mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador men hans liv gick inte att rädda meddelades från polisen vid 21.45.

Ett stort pådrag spanade efter en eller flera gärningsmän, men ingen har ännu gripits. Det finns övervakningskameror i området som Polisen kommer att ta del av. Kommunen satte upp dessa som en del av det trygghetsförebyggande arbetet för några år sedan. Polisen har också gjort en del beslag i anslutning till brottsplatsen. Man har också förhört vittnen.

Det är andra gången under det senaste halvåret som någon skjuts till döds. I höstas sköts en man till döds mitt på ljusa dagen utanför en busshållsplats i Steninge. Ingen person har gripits för det mordet.

Radio Stockholm rapporterar att det sköts in bland matgäster. Flera kulor kom in i restaurangen. En man som jobbar på restaurangen berättar för radion om tragedin. Inte bara att en man avlidit utan att det påverkar hela stadsdelen.

– Tänk på alla som är ute och jobbar, det ligger en förskola i närheten, alla som jobbar, ingen kommer våga komma ut, ingen vågar leka, fika, det påverkar alla, folk klarar sig knappt nu, så händer det här, så tråkigt, säger mannen som jobbar på restaurangen men vill förbli anonym.

Den aktuella restaurangen var nyöppnad sedan i december, under ett års tid hade man renoverat och förberett sig. Den skulle bli en samlingsplats för valstabor, unga som gamla som familjer. I anslutning ligger en lekplats. Nu är det oklart när restaurangen kan öppna igen, en kula träffade en vattenledning och det läcker vatten.

– Det är synd verkligen. Folks liv blir förstörda, jag är en av dem, men skitsamma. Folk står och jobbar dag in och dag ut. Man blir drabbade av detta, fortsätter den anställde.

Uppgifterna om att det skjutits in i restaurangen har inte bekräftats av polisen men man uppmanar allmänhet som sett eller hört något att höra av sig via telefon på 114 14. Utredningsarbetet har pågått under natten skriver man på sin hemsida.