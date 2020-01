Inbrott på tekniklager i Rosersberg

Ett teknikföretag i Rosersberg hade inbrott strax före klockan 2 i natt.

Polisen har inlett en förundersökning gällande grov stöld genom inbrott sedan ett teknikföretag under natten drabbats av inbrott i Rosersberg. Gärningsmännen körde enligt Polisen in med en hjullastare i lokalerna och en okänd mängd teknikvaror har stulits. Vittnen såg tre fordon lämna platsen i hög hastighet på E4:an norrgående. En teknisk undersökning genomförs under söndagen.