Idrotts- och kulturpriser läggs ner

Kultur- och fritidsnämndens beslut om att lägga ner idrotts- och kulturpriser kritiseras av Socialdemokraterna.

Under många års tid har Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammat föreningar, ledare eller andra kulturaktiva personer genom att dela ut pris till Årets Initiativ, Årets Prestation och Årets Förening samt Kulturstipendiet.

– Det är med stor besvikelse vi nu ser att den moderatledda politiska ledningen avskaffar priserna och stipendiet. För några år sedan utsågs Sigtuna kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun, något vi inte är i närheten av idag, säger Rolando Rosales (S) 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Bakgrunden är enligt Socialdemokraterna att det kommit in för få nomineringar respektive ansökningar till priserna. Något som bekräftas av Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Vi delar inte denna analys. Om få nomineringar inkommit borde arbetet kring marknadsföringen istället växlas upp så att fler kommuninvånare känner till utmärkelserna och skickar in nomineringar. Det finns så otroligt många fina föreningar i vår kommun och de förtjänar all uppmärksamhet de kan få, säger Rolando Rosales (S) 2:e vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden

Nu hoppas Björling och kommunledningen att man får större tyngt med färre antal priser att dela ut. Man har också ändrat reglerna för att möjliggöra bredare urval. Årets pengar som blir över överförs till potten för ”Ungt arrangemang, ungdomsstipendium”.

– Förvaltningen tar fram ett förslag till nämnden att stärka stödet till föreningarna och främja ungdomars initiativ, kreativitet och organisering. Som vanligt vill (S) att allt ska förbli som det alltid har varit. Vi utvecklar och förbättrar vårt stöd efter dagens förutsättningar och förväntningar med föreningarnas bästa som ledstjärna, uppger Lars Björling.