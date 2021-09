För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Hur minns du 11:e september? Jag tror att alla som levde då och var i någorlunda reflekterande ålder minns dagen och situationen. Tiden stod still. Alla minns just det ögonblicket. Själv var jag student, 21 år gammal. Jag läste tredje terminen Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Det var tidigt terminen. Minns inte ens vad vi läste just då, men vi hamnade skolans matsal och skulle fika. Vi kommer in efter en föreläsning och möts av tv-bilderna. Alla studenter bokstavligen skrek; ”Helt sjukt”, ”Är det en film”.

Vi satt där en stund, la studierna åt sidan ett tag. De kommande dagarna och veckorna blev viktiga ur ett medieperspektiv så klart. Det kommunicerades ut olika versioner i diverse kanaler. Jag minns att vi studerade hur amerikansk media kontra mellanöstern-media rapporterade. Jag minns sedan George Bushs tal när han motiverade attacken mot Afghanistan;”This is a crusade”, sa Bush.

Alla som kan sin historia rätt inser att korståg inte är det rätta ordet när det gäller intåg i den del av världen.

Sedan dess har vår värld förändrats. Flyget som ju betyder mycket i kommunen fick en hel del problem inledningsvis men sedermera blev det vardag med säkerhetskontroller och höjd säkerhet ombord på planen. Det skapades också fler jobbtillfällen relaterat till säkerhet.