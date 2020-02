Humorduo till Märsta

Humorparet Anders och Måns startar höstens Sverigeturné i Märsta.

Anders och Måns har just startat en turné men aviserar att man även ska genomföra ännu en till hösten. Den får premiär i Märsta 23/9 i Kulturum. Anders och Måns har under snart 20 års tid lärt ut kunskaper om olika saker i Radio P1 och podd ”Så funkar det”. Inför showen kan man maila in sina frågor till duon så kommer de eventuellt hantera det i samband med ett besök i den aktuella staden.