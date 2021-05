Humlegården till salu för 85 miljoner

Valjeviken som drev rehabilitering för personer med neuroskador i Humlegården lade ner verksamheten och nu är fastigheten till salu för 85 miljoner kronor.

Under uppmärksammade former köpte Rikshem fastigheten Humlegården i början av 2010-talet. Valjeviken hyrde in sig för att driva verksamhet för personer med neuroskador. Men de senaste åren har remitteringen av patienter från Region Stockholm och andra platser minskat. För ett år sedan rapporterade märsta.nu att verksamheten upphör från Valjevikens sida.

Nu är fastigheten till salu för 85 miljoner kronor. Det är Mäklarhuset kommersiella fastigheter i Uppsala som säljer. Köparen behöver således använda fastigheten för liknande verksamhet som bedrivits i den. Valjeviken försökte få en idéburen aktör att ta över verksamheten i Sigtuna men utan resultat.

Fastigheten har plats för 42 patientrum, den är i tre våningar och inkluderar även en bassäng. Enligt mäklarens beskrivning så är det som vårdboende/vårdfastighet som den säljs.