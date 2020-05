Holst på bättringsvägen

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) som drabbats av covid-19 är nu på bättringsvägen: - Jag är överväldigad och rörd över alla krya på dig-hälsningar som kommit in, hälsar Holst.

Olov Holst (M) uppges vara på bättringsvägen. Han lades in för covid-19 för drygt en vecka sedan och vårdats på sjukhus sen dess. Efter att märsta.nu rapporterat om hans tillstånd under tisdagen var det över 3000 läsare som tog del av nyheten på märsta.nu direkt. Via Facebook nåddes över 5000 användare och många hälsade till honom att krya på sig.

Han låter hälsa att han är överväldigad och rörd över alla hälsingar och att han återhämtar sig väl. Han får eventuellt komma hem senare i veckan och är även medveten om att det finns en rehabiliteringstid som kan vara ett tag. Under Holsts frånvaro kommer Mats Weibull att vara Kommunstyrelsens ordförande.