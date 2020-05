Holst om att vara sjuk i covid-19

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) är tillbaka i hemmet i Sigtuna efter en tid på sjukhus.

Olov Holst drabbades av covid-19 och lades in på sjukhus. Efter sex dagar fick han komma hem. Nu berättar han om hur det var att leva med viruset som skördat över 3200 dödsfall i Sverige:

– Jag hade hög feber 14 dagar i följd och kunde inte andas utan syrgas. Andningen är fortfarande kraftigt påverkad och bara att ta sig från sängen till badrummet orsakar oerhört ansträngd andhämtning. Lungorna har tydligen ådragit sig stora skador av viruset som kommer ta lång tid att reparera. Läkarna nämnde att permanenta skador inte kan uteslutas.

Samtidigt hyllar Holst sjukvården i region Stockholm:

– Efter att ha upplevt den på så nära håll, kan man inte undgå att se att svensk intensivvård verkligen måste anses vara bland världens bästa. Den omställning vården i Sverige har gjort de senaste månaderna för att klara pandemin, är helt makalös. Jag står i stor tacksamhetsskuld till all ambulans-, akut- och all annan vårdpersonal som sliter varje dag för att rädda liv och gör det på ett beundransvärt sätt.

Under veckan har många hört av sig till Holst för att önska honom ett tillfrisknande, hans tillstånd har även engagerat märsta.nu:s-läsare både på sajten och i sociala medier där kommentarer haglat in. Holst säger att han är djupt berörd av alla hälsningar och meddelanden.

– et betyder väldigt mycket för mig och jag önskar jag hade kraft nog att tacka er alla personligen. Bevisligen finns det väldigt mycket omtanke och kärlek därute som kommer fram i en kris.

Holst kommer inte att återgå i tjänst ännu utan tillsvidare är det partikollegan Mats Weibull som figurerar i hans ställe.