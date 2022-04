Holst blir guldstaty på Stora Torget

Olov Holst ska avbildas på Stora torget i Sigtuna. Det är kommunstyrelseordföranden själv som föreslår saken. Anledningen är att Olov säger att han räddat kommunen och att alla kommuninvånare för all framtid borde minnas honom för det: - Om det inte hade varit för mig hade kommunen förfallit och landets första stad byggts sönder, säger Olov när märsta.nu träffar honom.

I samband med nästa sammanträde i Kommunstyrelsen kommer Olov Holst att föreslå att det uppförs en staty till hans ära. Statyn ska resas på en välbesökt och central plats både för sigtunabor och andra kommuninvånare samt turister som besöker staden. Statyn ska vara helt i guld och i naturlig storlek.

– Eftersom vi har varit så effektiva i budgetarbetet har vi pengar över att resa statyn, säger Olov Holst.

Inget slöseri

På frågan om inte skolor, äldreomsorg och idrottsföreningarna har behov av pengarna svarar Olov att det räcker till dem också och att det inte är fråga om slöseri med skattebetalarnas pengar:

– Vi har så det räcker till alla.

Spadtag på valdagen

Spadtag för statyn sker på självaste valdagen, den 11:e september. Men vad händer om Holst och Moderaterna förlorar valet och tvingas avgå? Han försäkrar att den ska resas ändå.

– Ingen annan kommunstyrelseordförande eller borgmästare i staden har uträttat det jag har gjort här de senaste åren, jag är värd att minnas för all framtid. Det kommer inte att finnas någon annan som uträttar vad jag har gjort

Holst utvecklar sitt resonemang:

– Jag räddade kommunen från laglöshet och förfall. Man skulle helt enkelt kunna säga: There´s a new sheriff in town, and he´s here to stay.