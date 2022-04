Högt resetryck väntas i påskhelgen

Arlanda har haft problem med långa väntetider i helgen på grund av ökat resetryck och man aviserar längre väntetider även i påskhelgen.

Köerna in till Arlandas säkerhetskontroll har stundtals varat i timmar för resenärer den gångna helgen och nu inför påsken väntas ingen bättring. Den som ska resa uppmanas komma till Arlanda i god tid då det är et stort tryck med många resenärer vilket periodvis innebär längre väntetider än vanligt, skriver Swedavia i ett pressmeddelande. Man uppmanas komma så resklar som möjligt de närmaste dagarna och checka in online.