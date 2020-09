Högsäsong för viltolyckor

Viltsäsongen startar i oktober och redan nu rapporteras om flera viltolyckor.

Oktober är viltsäsong och då de flesta viltolyckor inträffar. Krock med rådjur i länet är den vanligaste kollision, de närmaste två månaderna kan så många som 950 olyckor med rådjur inträffade uppger IF Skadeförsäkring. Under hela 2019 var det 4217 viltolyckor i länet. Dock är stockholmare relativt förskonade av viltolyckor, bara 4,6 olyckor per 1000 personbilar. Flest skedde i Kalmar med 24,2 per 1000 personbilar.