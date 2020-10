Högre ränta för märstabor än sigtunabor

Sigtunaborna har lägre ränta än märstaborna visar en kartläggning som Zmarta har gjort.

Siffror som Zmarta tagit fram visar att en fjärdedel av märstaborna har högre snitträntor på sina lån än sigtunabor, 46 procent av privatlånen som tas i Märsta används även för att samla tidigare lån, snittbeloppet man lånar är 180 000 kronor.

När det gäller sigtunabor är snittlånebeloppet 210 000 kronor, alltså 30 000 mer än vad märstabor har. Sigtunaborna har inte bara lägre ränta än märstabor, den effektiva räntan är också nästan en femtedel lägre än rikssnittet. 47 procent av lånen i Sigtuna används för att samla övriga lån.

Jesper Lindius vid Zmarta uppger att det blivit allt vanligare att ta nya lån för att samla sina redan existerande lån och krediter. Att samla sina lån har ökat under coronapandemin med nästan 15 procent. Den effektiva räntan har även under coronapandmein minskat med 10 procent.

– När corona bröt ut fanns det många frågetecken kring hur Sveriges ekonomi skulle påverkas av corona. Många kände sig stressade över hur ens ekonomi skulle påverkas av pandemin och den snabbt växande trenden kring varsling och korttidspermitteringar. Detta ledde till att hela 47% fler personer valde att samla sina lån än under samma period förra året, uppger Zmarta i ett pressmeddelande.