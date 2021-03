Högerstyret har fel på varje punkt

Politisk debatt är intressant. Ofta kan man förstå motpartens position utifrån ideologi eller prioriteringar. Men ibland händer det att någon försöker försvara det oförsvarbara och på punkt efter punkt målar in sig i ett hörn. Det såg vi i Högerstyrets text om nedläggningen av biblioteket i Valsta.

Låt oss titta på fakta inleder man och följer upp detta med att säga att de på biblioteket i Valsta endast lånar ut 2-6 böcker i veckan. Mer efterfrågan än så finns det inte enligt Högerstyret. Vi ska absolut hålla oss till fakta. Fakta är att utlåningen i Valsta var på nästan 600 böcker per vecka i genomsnitt under 2015 och drygt 500 böcker per vecka i genomsnitt under 2016. Under 2020 låg siffran på drygt 60 böcker per vecka i genomsnitt. Detta alltså under ett år som har präglats av en pandemi där man från samhället har bett invånarna att minimera sina sociala aktiviteter, och efter att biblioteket har varit nedstängt i omgångar.

Vidare skriver man sedan att högerstyrets inriktning med mer verksamhet än enbart böcker är en helt ny inriktning för biblioteket i Valsta. Men även detta är fel. Redan när biblioteket öppnades 2015 fanns där ett mindre medborgarkontor. Kommunen hade läxläsning, sagostunder, föredrag, kulturaktiviteter och mycket annat på Mimers källa. Detta lyckades dåvarande S-styre alltså med samtidigt som man lånade ut 600 böcker i veckan. Vi i Vänsterpartiet är väldigt positiva till satsningar på mer verksamhet i Valsta, vilket också syns i vår budget. Men det ska givetvis inte stå i motsättning till ett fungerande bibliotek.

”Ett folkbibliotek är inte en lokal med böcker” skriver styret. Men då har man knappt ens skumläst bibliotekslagen. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och allmänheten ska kunna låna böcker på biblioteken. Kommuner i Sverige har olika satsningar på tidig lässtart i hemmet. ”Bokstart”, ”Språkstegen” och andra program arbetar tillsammans med lokala bibliotek, BVC och andra för att nå och stötta barn och föräldrar. Här är bibliotekarien och ett bibliotek inom promenadavstånd helt avgörande. Barn som får se och utforska böcker omkring sig får en bättre språkutveckling och läsframgång. Ur ett samhällsperspektiv är det av största vikt att alla barn får tillgång till ett rikt språk – oavsett om de växer upp i Valsta eller i Sigtuna.

Biblioteket har ett demokratiuppdrag som vänder sig till alla invånare. Vänsterpartiet anser att kommuninvånare och barn från alla familjer, oavsett ekonomi, ska ha tillgång till böcker och kunniga bibliotekarier. Högerstyret beskriver hur de anser att ”traditionella” bibliotek – med böcker tillsammans med kunniga bibliotekarier inte efterfrågas av Valstaborna. Vi vänsterpartister menar att motsatsen krävs. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek och Valstaborna behöver sitt bibliotek.