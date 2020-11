Höga byggsanktionsavgifter i kommunen

Byggfusket ökar i kommunen och på två år har kommunen fått in över en miljon kronor mer.

Byggsanktionsavgifterna ökar i kommunen, 2018 var det 900 000 kronor, ett år senare ökade summan till 1,7 miljoner och hittills under 2020 till och med juni är det drygt 1,9 miljoner kronor skriver SVT Stockholm. I hela länet var det 11,3 miljoner kronor som kommunerna krävt in, Sigtuna kommun står alltså för strax under tjugo procent av den summan. Efter Stockholm har Sigtuna den högsta summan.

Byggsanktionsavgifter tas ut av Bygg- och trafiknämnden när det bryts mot bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen. Avgiften beslutas av respektive kommun.

– Oftast handlar det om att personer som ska bygga inte har koll på Plan- och bygglagen och vad som gäller för respektive åtgärd. Helt enkelt okunskap när det behövs bygglov, berättar Katarina Haglund, bygglovschef på Sigtuna kommun