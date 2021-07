Hinner du med ett sista sommardopp?

Passa på att ta ett dopp medan det är varmt i vattnet för nu kommer det svalare tider.

Det kommer svalare tider i kommunen med temperaturer kring 20 eller strax under de kommande tio dagarna enligt SMHI. Även vattentemperaturen kommer att påverkas. Just nu är det temperaturer över 22 grader på samtliga strandbad enligt mätningen 29/7. Varmast är det på Sjudargården med 23,3, därefter Munkholmen 23 grader, Rosersbergsbadet 22,8 och Steningebadet 22,3. Vattenkvaliteten är tjänlig eftersom det är EU-bad där man kontrollerar kvalitet med jämna mellanrum under sommaren.