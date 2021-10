Heroisk vändning när Skånela vann

Skånela svarade för en heroisk vändning mot OV efter underläge i paus med sex bollar: - Vi skulle gå in som hungriga tigrar men gick in som tama får, sa tränare Jimmy Karlsson om starten.

Skånela gick mot förlust hemma mot OV Helsingborg och var i underläge med hela 10-16 i paus:

– Det händer något i paus, vi försöker gjuta mot i dem. Vi har ju inte ens försökt. I andra är vi modiga och bättre bakåt. Bam, bam, bam, bam så har vi ätit upp det, sa Jimmy Karlsson efter matchen.

Det blev en hejdundrandes andra halvlek i Vikingahallen. Skånela gjorde 10-2 på OV på tolv minuter och var i ledning. OV lyckades sen komma ikapp och ta en sporadisk ledning med tolv minuter kvar. Dock så var sista ordet Skånelas, man hade 25-25 och får en tilldömd straff. Den kliver Simon Lindberg fram och skickar rätt in i mål samt de två poängen till Märstalaget som är fortsatt obesegrat i serien.

– Det trodde man inte i paus, vi pratade innan matchen om att gå in som hungriga tigrar, men vi gick in som rädda får istället, fortsatte Karlsson.

Jimmy Karlsson tyckte att laget i andra gjorde en fantastisk insats. Simon Lindberg och Lucao stod för spetsen, Danté Linden svarade för en fin insats och i mitten krigade Isak Nielsen och Erik Östling ner OV.

– Andra halvlek och krigarmentaliteten tar vi med oss. Kan vi spöa Helsingborg så kan vi spöa alla. Men vi måste vara ödmjuka och ta fram mentaliteten.