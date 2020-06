Hemtjänsten har blivit sämre

Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Att de borgliga partierna röstat fram och anser att en privatisering av en av de mest utsatta grupperna i samhället (våra äldre som är beroende av sin hemtjänst) kommer leda till en förbättring i kvalitet samt i kundnöjdhet för att få bättre resultat i Socialstyrelsens mätningar är naivt och finns enbart i en drömvärld. Jag förstår att de behövde få in pengar till kommunen för att försöka täppa till de skulder som finns, och detta har blivit i bekostnad av de äldres hälsa/välmående samt den personalen som tvingats in till detta.

Ett val ingen av alla kollegor jag pratat med skulle tagit om vi kunde välja. Nu finns inte valet för de äldre att ens välja vilken hemtjänst utförare man vill ha och att kommunen valt att inte vara en av dessa är tragiskt.

Under mina nio år inom hemtjänsten i Sigtuna Kommun har det funnits brister som på alla arbetsplatser men långt ifrån det förfall som blev sedan de privata bolagen tog över 1/4. Inte konstigt att siffrorna från Socialstyrelsen varit sämre när det kommer till Sigtuna Kommun då det varit svårt att hitta chefer som haft bra ledarskap samt en ödmjuk pondus med intresse och kunskap för äldreomsorgen. Är inte chefen den som kan styra arbetsplatsen med hjälp av sina anställda då blir det dåliga siffror, för jag lovar att vi som jobbar ute hos de äldre gör vårat yttersta med de resurser vi haft tillgång till.

Personal som haft en glädje av att gå till jobbet, fått förtroende av de äldre och jobbat så längre tillsammans så man kunnat lära upp de nya som börjat på bästa sätt genom att ha fastställda rutiner och bra arbetsteam, är som bortblåst i och med denna utförsäljning. Många är det tyvärr som slutat då man anser att försämringen sliter mycket på arbetsmiljön och ens egen hälsa, vilket är fullt förståeligt för detta är ett mycket dåligt beslut av kommunens styrande politiker.

Att det nu är flera som varje dag går till jobbet med oro i kroppen och med sömnlösa nätter för att man inte länge har ett förtroende för arbetsgivaren eller ett hållbart arbetsschema är det ingen politiker som bryr sig om, det är bara pengar som räknas, istället för en personal som har tillgång till det som behövs för att kunna utföra ett bra arbete för våra äldre.

Lösningen kommer inte vara att privatisera då man redan ser en stor försämring på alla plan i både AdeoCare och inom Olivia hemomsorg i allt från de lokaler vi tvingas vara i som saknar det som krävs, till det absolut viktigaste utbildad och en engagerande personal. Det är skrämmande att se den personal som idag blir anställd på timme, personer som många gånger totalt struntar i yrkesrollen, är outbildade och enbart vill ha en inkomst. Vi som jobbat länge, utbildad oss för detta och brinner för yrket går på knäna, vilket tyvärr drabbar de mest utsatta – våra äldre!

Olov Holst, Josefin Brodd (M) och övriga inom de borgliga partierna jag hoppas ni tar tillbaka detta vansinniga beslut eller att ni öppnar upp för en kommunal hemtjänst igen.

Hemtjänsten har tyvärr blivit mycket sämre.

Anställd inom äldreomsorgen i Sigtuna

Svar från Josefin Brodd och Olov Holst:

En anonym skribent ”anställd inom äldreomsorgen i Sigtuna” påstår att vi lever i en drömvärld och att det är naivt att tro att externa utförare inom hemtjänsten ”kommer leda till en förbättring i kvalitet samt i kundnöjdhet”. Vi brukar normalt inte besvara insändare från personer som döljer sig bakom anonymitet, vågar man inte stå för sina åsikter är det svårt att ta personen på allvar. Vi väljer dock här att göra ett undantag. Skribenten hävdar att allt blivit sämre inom hemtjänsten sedan den lades ut på privata aktörer och radar upp ett antal påståenden som andas socialdemokratisk propaganda lång väg. Dessa måste därför bemötas.

Det skribenten inte verkar ha förstått är att det statistiskt går att bevisa att Sigtuna kommun under flera år haft långt lägre kundnöjdhet, sämre service och låg kvalitet i jämförelse med många andra kommuner som har externa utförare. Brukarna har inte varit nöjda och allt har inte alls varit toppen, något som visat sig i flertalet utförda brukarundersökningar. Det kan tvärtom anses bevisat att kommunal regi aldrig har varit en garant för kvalitet.

Vidare påstås att reformen genomförts för att ”få in mer pengar till kommunen”, vilket i sin tur är totalt felaktigt och visar på stor okunskap hos skribenten. Kommunen får inte in mer pengar genom att ta in externa utförare. Snarare ökar kostnaderna till en början. Reformen handlar ENBART om att öka kvaliteten från ett läge där vi länge varit bland de sämsta i landet.

Det nämns också att de äldre inte får välja utförare, vilket i dagsläget är korrekt. Det ska de däremot kunna göra på sikt och att de inte kan det nu, är för att vi av försiktighetsskäl väljer att införa valfriheten i tre steg för att nogsamt kunna följa och kontrollera kvaliteten. Att de äldre inte hade någon valfrihet som helst när kommunen var utförare, väljer den anonyma skribenten att inte ta upp.

Som vi redan berört i vår debattartikel i märsta.nu (200624) är det märkligt att det ”förfall” skribenten talar om kunnat uppstå på bara två månader. Lägger man dessutom till att 90% av personalen har valt att gå över till de externa utförarna, det är alltså samma personer som utför arbetet idag som tidigare, blir det ännu märkligare. På två månader ska alltså 90% av personalstyrkan ha gått från att vara fantastiska i kommunal tjänst, till att bli en katastrof hos externa utförare. Att påstå något sådant tyder om inte annat på ett stort förakt mot sina kollegor. Om nu den anonyma skribenten ens är anställd inom äldreomsorgen?

Det är också oklart vilka siffror det refereras till i insändaren. Socialstyrelsen har knappast kunnat komma med siffror som på ett relevant sätt speglar vad som hänt på bara två månader. Siffrorna speglar antagligen situationen när kommunen var utförare och är därmed ytterligare ett tydligt argument för att ta in externa utförare som dessutom bevisligen skött sig utmärkt i andra kommuner där de verkat länge.

Att många i personalen slutat är inte heller sant. Enligt uppgift är det TIO personer som valt att sluta, vilket inte är många sett till den totala arbetsstyrkan. Ingen personal blev heller tvingad att byta arbetsgivare, utan alla anställda fick erbjudandet att följa med eller stanna i kommunen. All personal som flyttat med har alltså själva gjort ett aktivt val.

Att påstå saker som att det ”bara är pengar som räknas” är direkt oförskämt. För oss är det kvalitet och hög service till brukarna som är det avgörande. När vi gång på gång sett att detta inte uppnåtts med hemtjänst i kommunal regi, men att andra kommuner med externa utförare fortsätter leverera goda resultat, måste något göras.

Kommunen ansvarar fortfarande för kvaliteten i hemtjänsten. Därför har vi i avtalen med de externa utförarna infört ett mycket omfattande uppföljningssystem som på detaljnivå kommer visa om utförarna brister i kvalitet. Upptäcker vi brister och dessa inte rättas till, kommer utförarna sägas upp. Det är en milsvid skillnad mot hur det var med hemtjänsten i kommunal regi, där missförhållanden tilläts pågå år efter år utan synbara konsekvenser.

Insändaren ger en verklighetsfrämmande beskrivning och sprider slutsatser som för det första inte kan dras efter bara två månader och för det andra inte alls stämmer med de uppgifter vi har. Det är uppenbart att skribenten skriver i egen sak. Vi som ansvariga politiker måste dock förhålla oss till såväl verkligheten som helheten. Det är brukarnas väl och ve som kommer i första rummet. De har länge tvingats leva med en av Sveriges sämsta hemtjänster i kommunal regi. Det vägrar vi acceptera och gör nu nödvändiga förändringar.