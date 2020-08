Helgens matcher: RIK släpper in publik

Bygdens lag startar på fredagskvällen med RIK:s hemmapremiär mot Kåre. FC Arlanda spelar även hemma mot Spånga.

Rosersbergs IK meddelar att man kommer att släppa in publik i matchen mot Kåre. Numera tillåts 50 i publiken som inte räknas in bland spelare, ledare, domare och andra funktionärer. Det är oklart vilka andra lag i föreningen som släpper in. RIK har inlett femman lysande med idel segrar. Även FC Arlanda står på full pott efter tre matcher och spelar sin andra hemmamatch. Första matchen spelades utan publik men det samlades en del åskådare utanför inhängningen.

Fredag

Division 5S: Rosersbergs IK-GoIF Kåre, kl. 19.30, Råbergsvallen

Lördag

Division 3NS: FC Arlanda-Spånga, kl. 16.00, Midgårdsvallen.

Division 6S: Arlanda2-Danmark, kl. 13.00, Midgårdsvallen

Division 7S: Rådmansö2-Rosersbergs IK2, kl. 11.00, Rådmansö Schakt Arena

Division 7S: Danmark2-Wigör, kl. 16.00, Danelid

Division 8S: Söderbykarl-Wigör2, kl. 14.00, Åbyvallen

Söndag

Division 6V: Örsundbro-Märsta Syrianska FC, kl. 17.30, Åvallen

Division 7V: ESK2-Sigtuna IF, kl. 15.00, Enavallen

Måndag

Division 4: VP-Märsta IK, kl. 20.00, Ekebydalen