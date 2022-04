Helgens matcher och veckans resultat

På grund av Valborg och 1:a maj har några lag redan spelat matcher i veckan. Här kommer resultat och även spelprogram för bygdens lag.

Division 5S

FC Arlanda2 föll med hela 11-0 i onsdags mot Upsala IF. FCA låg under med 2-0 efter 22 minuter. Kort därpå fick Pierre Yaghleji syna det röda kortet och därefter rann det iväg i målprotokollet. 4-0 i paus blev sedermera 11-0. 9:e maj spelar FC Arlanda2 igen, denna gång mot Enköpings IS.

Division 6V

Sigtuna IF förlorade med 5-1 mot Unik2 på torsdagskvällen och är jumbo i serien efter två omgångar.

Division 5N

Märsta Syrianska föll igen i sin andra match. Skuttunge vann med 2-1, Esmir Bibic kvitterade till 1-1 för MSFC, Skuttunge satte 2-1 kort före paus. Kim Lindgren visades ut i 83:e minuten.

Fredag

Division 4: Märsta IK-Brottby, kl. 19.30, Midgårdsvallen

Division 6S: Rosersbergs IK2-Kåre, kl. 19.30, Råbergsvallen

Söndag

Division 4: Rosersbergs IK-Vattholma, kl. 14.00, Råbergsvallen

Division 6S: Märsta IK2-Brottby2, kl. 19.00, Midgårdsvallen

Måndag

Division 3NS: BKV Norrtälje-FC Arlanda, Norrtälje Sportcentrum, kl. 19.30