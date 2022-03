Här är (S) team för valseger

Socialdemokraterna har fastställt sin lista och Marie Axelsson är återigen etta: - Jag är oerhört glad och tacksam för det fortsatta förtroendet från medlemmarna och ser fram emot att tillsammans med dem kämpa för att vi ska vinna kommunvalet i september, säger Marie Axelsson.

Oppositionsrådet Marie Axelsson toppar (S)-listan för valet. Listan fastställdes under lördagen. Listan är varvad med varannan kvinna och man, man vill också få in representanter från alla kommundelar. Ny ordförande i lokalföreningen är även Ann Bly Lässman.

– Moderaterna har styrt kommunen i över fyra år och många invånare som jag pratat med tycker inte att utvecklingen går åt rätt håll. Under våren kommer vi att presentera våra förslag med fokus på ökad trygghet, en bättre skola och en mer robust äldreomsorg för Sigtuna kommuns invånare, säger Marie Axelsson, (S) oppositionsråd.

Årsmötet gästades av riksdagsledamot Anders Österberg och Carina Hedin från Socialdemokraterna för tro och solidaritet. Tvåa på listan är Ronnie Lundin, trea Emel Karakaya.