Gravt funktionshindrad tonårsflicka nekas assistans för fritid

En tonårsflicka med funktionshinder nekas assistans av Sigtuna kommun på fritiden och lov: - Jag vill och ska ha möjligheten att vara med mina kompisar eller göra det mina kompisar gör men ni ger mig inte de möjligheterna för att ni tycker att jag gör tillräckligt mycket saker med familjen, har flickan skrivit i ett brev till Sigtuna kommun efter beskedet om neddragen assistans.

Flickan är gravt funktionshindrad efter misstag i vården i samband med födseln, under hela hennes liv har familjen skött all assistans, med viss ersättning från kommunen, förutom under skoltid där skolan står för assistansen. Men flickan är nu tonåring och vill kunna umgås med sina kompisar utan att föräldrarna ska behöva vara närvarande.

Vill ha mer tid för fritid

Familjen ansökte om mer assistans i årets ansökan för att få mer tid till fritidsaktiviteter som exempelvis träningar och socialt umgänge men även tid för att ha rätt till en assistent vid alla lov där hon idag bara har rätt till assistent två timmar per dag. Men man har nekats av kommunen som bland annat motiverar beslutet med att det är ett föräldraansvar att lösa umgänge och fritidsaktiviteter. Familjen menar på att de aktiviteter som finns för henne att göra samt att det också är ett stort föräldraansvar att skjutsa flickan till ett 30-tal habiliterings- och sjukhusbesök om året.

Föräldern: Svårt att sköta jobbet

Sigtuna kommun har beviljat sex timmar i veckan för fritidsaktiviteter under vanliga skolveckor och åtta timmar per vecka när det är lov. Tid som inte räcker särskilt långt om man ska träna och umgås med vänner. Två timmar extra per dag vid lov är vad flickan fått beviljat. Familjen har under alla år bara löst assistanssituationen, men man anser nu att det är nog.

– Hur ska man kunna sköta sitt jobb samtidigt som man har en funktionshindrad 15-åring att ta hand om, frågar sig en av vårdnadshavarna.

Flickan vill heller inte sitta med sina föräldrar på deras jobb eftersom hon hellre vill vara med sina kompisar.

– Hur ska vi lösa den ekvationen? Vi måste jobba, vi har inte 16 veckors semester som kommunen verkar tro, fortsätter vårdnadshavaren.

Blir kvar hemma istället

Det största problemet anses alltså vara den sociala aspekten där flickan vill göra som hennes kompisar utan att ha en förälder i släptåg; umgås, fika, gå på bio, hänga på byn. Hon blir istället kvar hemma med sina jobbande föräldrar eftersom hon inte klarar sig på egen hand.

– Genom åren så har vi bara löst det genom att tex jobba hemifrån, men nu har vi fått nog, vår dotter måste få leva ett liv som andra tonåringar!

Vädjar till kommunen

Efter beslutet skrev flickan själv ett brev till kommunens handläggare. Hon vädjar till kommunen att låta henne få samma möjligheter som alla andra kompisar har.

– Jag är snart 15 år, vilken 15-åring vill vara med sin mamma och pappa istället för med sina kompisar? Ingen! I hela mitt liv har jag försökt vara så normal som möjligt, det är svårt så det skulle hjälpa mig mycket om jag kan få fler timmar så jag kan ha möjligheterna att göra saker men enligt er ska jag inte få vara normal. Tekniskt sett förhindrar ni mig från att leva ett så normalt liv som möjligt och från att vara med mina kompisar och ha kul.

Kommunen: Gör en sammantagen bedömning

I ett svar till märsta.nu säger Susanne Persson, verksamhetschef på Myndighetsenheten, Sigtuna kommun:

– Vi kan inte kommentera enskilda ärenden, men när vi fattar beslut om personlig assistans så väger vi in den enskildes hela livssituation och gör sedan en sammantagen bedömning.