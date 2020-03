Gratisparkeringen är klar

Den nya avgiftsfria parkeringen som ligger ca 1000 meter från Märsta station är klar.

Kommunen har gjort klart den nya avgiftsfria parkeringen som ligger nära bussgaraget ca 1000 meter från station. Parkeringen har plats för 50 fordon och det finns även plats för ett tiotal cykelplatser under tak för den som vill cykla sträckan in till station istället för att promenera eller kanske jogga. Notera dock att det råder parkeringsförbud under natten mellan 2.30-4.30 på grund av underhåll av olika slag. Sigtuna kommun införde parkeringsavgifter vid parkeringarna direkt intill Märsta och Rosersbergs station i måndags.