Iris Ganibegovic gör comeback i skånelatröjan efter ett år som reserv i både HIF Sif och Skånela.

I slutet av säsongen gjorde Iris Ganibegovic en match i Herrallsvenskan med Skånela. Han har under den gångna säsongen varit stand by för HIF SIF och Skånela IF. Nu kommer han få snöra på sig skorna igen och resa landet runt för att representera Skånela i Allsvenskan.

– Vi vet vad vi får av Iris och det är vi mycket tillfreds med. Trots sitt uppehåll från spel på allsvensk nivå är vi övertygade att Iris kommer göra oss bättre. Hans motivation är högre än på länge vilket var en förutsättning för att känna att denna lösning skulle vara intressant. Iris brinner massor för att fortsätta att utvecklas och bli bättre, dessutom vill han göra allt vad han kan för att göra Skånela bättre, uppger skånelatränaren Jimmy Karlsson i ett uttalande.