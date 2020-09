Fyra nya covid-19-fall

Fyra nya fall av covid-19 har kommit in till kommunen som totalt drabbats av 434 covid-fall under pandemin.

Folkhälsomyndighetens siffror för vecka 37 visar att fyra nya fall av covid-19 konstaterats, det innebär att 434 personer under pandemin smittats av det nya coronaviruset. Sedan vecka 26 har antalet fall konstant varit färre än tio per vecka och färre än fem sedan vecka 33. Siffrorna för regionen under vecka 37 visar att det kommit in 305 nya fall och att tre vårdas på intensiven.

Totalt under pandemin har drygt 23500 stockholmare drabbats av covid-19 och nästan 2400 har avlidit. Intensivvårdsfallen totalt sett är 931. Dock ökade antalet fall i regionen för vecka 37 jämfört med vecka 36 med cirka 50 stycken.