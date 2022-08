Fyra avgångar med Mälartåg ställs in

MTR som kör tåg för Mälartåg har personalbrist och tvingas ställa in 44 tåg per dag, främst vardagar. Fyra av tågen påverkar kommunen, två skulle stanna i Märsta och två i Arlanda när det gäller sträckan Uppsala-Stockholm rapporterar SVT Stockholm . Det råder brist på lokförare i både Mälardalen och övriga landet enligt SVT. När personalsituationen blir bättre så kommer man att utöka avgångarna igen. 47 tåg planeras att köra dagligen mellan Uppsala-Stockholm via Arlanda eller Märsta.