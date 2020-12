Fritidschefen: Går emot allt vad vi vill

Riksidrottsförbundet uppmanade kommunerna till dialog innan man stängde ner hallar men Sigtuna kommun och andra i länet stängde ner ändå: - De här besluten vi tagit nu går givetvis emot allt vi egentligen vill. Vi vill såklart att våra invånare ska använda våra anläggningar, röra på sig, ha kul tillsammans – och må gott, säger Kultur- och fritidsförvaltningen chef Lars Palmér.

I söndags kom beskedet att hallar i kommunen stänger, likaså omklädningsrum kopplade till utomhusträning. Med kort varsel stängde föreningar in planerade träningar under hela jullovet. Stängningen pågår fram till 24:e januari.

– Smittskydd Stockholm förordar att all verksamhet som inte är absolut nödvändig, bör stängas ner på grund av den mycket ansträngda situationen i länet just. Även Folkhälsomyndigheten rekommenderar kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. Vi har därför valt att följa dessa restriktioner, förklarar Lars Palmér, chef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Riksidrottsförbundet varnade för konsekvenserna med att stänga ner för barn och unga:

– Runt om i landet fattar nu kommuner olika beslut när det gäller idrottsrörelsens verksamhet. På vissa håll har man stängt all inomhusverksamhet och på något håll även alla utomhusanläggningar för organiserad träning, men tillåter spontanidrott. Ledarledd organiserad träning är troligtvis mer smittsäker verksamhet än spontanidrott. Det är ett allvarligt läge men det är nu viktigt att vi behåller lugnet och inte fattar desperata beslut, sa Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Björn Eriksson uppmanade alla kommuner till dialog med idrottsrörelsen så att kloka beslut kunde fattas för att bedriva utomhusträning på ett smittsäkert sätt.

– Vi är rejält oroade över att vi riskerar tappa väldigt många som behöver idrott, rörelse och gemenskap mer än någonsin. Våra föreningar är väl rustade och tillsammans klarar vi även denna tid,

Dialog med idrottsrörelsen blev det inte utan de informerades på söndagen att om två timmar så är det lås och bom även för föreningsledda aktiviteter. Lars Palmér säger att en barnkonsekvensanlys har gjorts via Samverkan Stockholmsregionen. Hans förhoppning är att smittan ska minska under den kommande månaden då kommunens icke-nödvändiga verksamheter stängts ner.