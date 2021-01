Fotbollsprofilen har avlidit

Mats Holmberg, mångårig ordförande i Upplands Fotbollförbund och Märsta IK, har avlidit.

Märsta IK meddelar under lördagen att Mats Holmberg avlidit. Mats var ordförande för Märsta IK under många år och även ordförande i Upplands FF under lång tid. På senare år var han hedersordförande i Märsta IK och agerade även speaker. Han avled efter en kort tids sjukdom.

Märsta IK skriver följande meddelande via Facebook:

”En av Sigtuna kommuns största idrottsprofiler med ett stort hjärta för Märsta IK har nu lämnat oss med stor saknad.

Mats meritlista är lång i fotbollens tjänst, han har varit ordförande i Märsta ik under många år samt ordförande i Upplands FF.

Låt oss minnas Mats som den entusiastiska och glada supportern han alltid varit, som på bilden med mikrofonen och blocket gjorde det han trivdes mest med, att vara speaker för sitt MIK.”