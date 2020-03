Fotbollsklubben stänger ner

Fotbollsklubben FC Arlanda stänger ner all verksamhet både för barn och unga samt vuxna: - Vi måste göra vårt för att stoppa smittspridningen i samhället, säger styrelseledamoten Aleksander Iskandar.

På lördagskvällen gick FC Arlanda ut med information till alla sina medlemmar om att föreningen stoppar all verksamhet med omedelbar verkan. Seniorlaget som skulle spela i i Division 3 om bara några veckor får sina matcher uppskjutna efter beslut av Svenska Fotbollförbundet. Arlandas verksamhetsstopp pågår fram till 30:e april eller tills nya direktiv kommer.

Sigtuna IF som tidigare stoppat inomhusträningarna håller igång utomhus, likaså Märsta IK. Sedan tidigare valde Wings att att stoppa all verksamhet och ishallen har stängts efter beslut tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen. Kim Taekwondo är en annan av föreningarna i kommunen som stängt ner under coronakrisen.