Fortsatt ökning i regionen

Nästan 900 fall av covid-19 har konstaterats i regionen de senaste fyra dagarna.

Fallen av covid-19 ökar fortfarande i länet och 875 nya fall har rapporterats in under tisdagen som avser de senaste fyra dagarna. Medelvärdet för den senaste veckan är nu över 1500 och på tisdagen kom det in 905 nya fall. På kommunnivå kommer siffrorna in först på torsdag.

74 personer vårdas för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Totalt i regionen har det under pandemin konstaterats nästan 29 500 fall, under hela vecka 42 var det 1660 nya fall. Fem personer får intensivvård. Sedan 16:e oktober har tre dödsfall rapporterats in och totalt är det 2419 personer som avlidit med covid-19.