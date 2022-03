Fortfarande många som jobbar hemifrån

Restriktionerna är upphävda men fortsatt är det färre som reser med kollektivtrafik jämfört med före pandemin.

Coronarestriktionerna upphävdes för drygt en månad men rörligheten bland allmänheten i Sigtuna kommun återhämtar sig inte fullt ut ännu. Shopping och nöje ligger just nu cirka 15 procent under det normala enligt Google och kollektivtrafiken via Märsta station har minskat med var tredje resenär sedan pandemin startade. Nedgången har återigen varit kraftig i början av mars, man hade återhämtat sig nästan fullt ut för drygt en vecka sedan men sista veckan har en kraftig nedgång skett bland resenärer. För arbetsplatserna är det var fjärde person som fortfarande arbetar hemma. Matbutiker och nöje ligger nu på det normala.