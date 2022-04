Första stora mässan efter pandemin

Scandinavian XPO är arrangör för eComExpo, den första större mässan för XPO efter pandemin.

Det var under onsdagen som eComExpo invigdes och under torsdagen fortsatte mässan handlar om kommersiella elfordon, allt från lådbilar till långtradare. Under mässan arrangeras seminarier, debatt och det finns möjlighet att provköra. Mässan avslutades under torsdagen. Totalt är det över 25 seminarier, bland annat medverkar infrastrukturminister Tomas Eneroth.