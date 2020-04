Förslag om sommarbidrag till barn

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att ge ett bidrag till barn som bor i familjer med försörjningsstöd för sommaraktiviteter.

Föräldrar i ett långvarigt bidragsberoende kommer att kunna få 1500 kronor per barn under sommaren för att genomföra aktiviteter tillsammans med sina barn. Bidraget är fördelat på 500 kronor per månad juni-augusti. De familjer som kan söka ska ha haft försörjningsstöd i minst ett år. Kostnaden för denna sommarsatsning är berör till 120 000 kronor och berör 80 barn enligt budgeten.

Syftet är att motverka barnfattigdom och utanförskap. Detta då barn i ekonomiskt utsatta familjer annars kanske inte skulle kunna ta del av sommaraktiviteter.