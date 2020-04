Företagslots ska hjälpa företagen

Kommunen startar tillsammans med NyföretagarCentrum Sigtuna upp en företagslots som ska hjälpa företag som drabbats av coronakrisen.

Coronakrisen har slagit till med full kraft mot kommunen, Sigtuna som är en besöksintensiv kommun och beroende av både Arlanda och hotell- och konferensanläggningar. Ett stort antal företag har redan lagt varsel och permitterat anställda.

För att underlätta för företagen i vardagen har kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum Sigtuna startat upp en företagslots som ska ge snabb och kostnadsfri rådgivning för företagen. Företagen kan också få lotsning till andra aktörer beroende på vad de behöver ha hjälp med. Starten för lotsen skedde för drygt en vecka sedan och redan nu har många sökt hjälp:

– Vi har fått många samtal från företagare som har det svårt just nu. Rådgivarna på Företagsakuten bollar idéer med företagare på hur det akuta läget kan vändas. De hjälper exempelvis också till att svara på frågor om de stödinsatser som regeringen, och även Sigtuna kommun, lagt fram på kort tid, säger Mathias Forsberg, Sigtuna kommuns näringslivschef.

Företagsakuten erbjuder dock inte lån eller bidrag, rådgivningen sker också på distans via telefon eller webb. Ett antal åtgärder för att stötta kommunens företag har redan satts in, bland annat slopade avgifter för exempelvis uteserveringar under pandemin.