Föräldrar största trafikfaran vid skolor

Varannan rektor i länet uppger att det är problem med trafiksituationen kring skolorna.

Trafiksituation kring skolorna i kommunen är en ständig debatt. I somras gjordes S:t Per gatan i Sigtuna om för att sänka hastigheten, på flera håll runt skolor arbetas det intensivt med en bättre trafiksituation. Enligt If Skadeförsäkring If är det varannan rektor i länet som uppger att trafiksituationen är problematiskt utanför skolan. Trafiksäkerheten försämras dessutom vintertid då det är halt och mörkare.

– Mer trafik runt skolor, mörker, bländande ljus och barn som rör sig runt bussar och bilar gör riskerna större på vintern. Det är nu än viktigare att se över trafikmiljön runt skolan. Säker avstigning från både buss och bil, enkelriktad trafik och att separera gång och cykeltrafik från motorfordon är bara några tips som kan bidra till en säkrare skoltrafik, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Den största trafikfaran är föräldrarna som inte anpassar hastigheten efter förutsättningarna samt att det rör sig många fordon runt skolorna.

– Svaren i undersökningarna gör risken för en ond spiral uppenbar – att föräldrar väljer att skjutsa sina barn just för att man oroar sig för trafiksituationen. Detta kan förvärra situationen ytterligare, fortsätter Irene Isaksson Hellman.

Bil som färdsätt uppges också ha ökat i Stockholm, över en tredjedel jämfört med för tre år sedan. Vintertid är det även 40 procent mer trafik runt den egna skolan. Samtidigt vidtas det inte några åtgärder och att kommunerna inte gör tillräckligt. Rektorer runt om i länet har deltagit i undersökningen och av dessa anses att 4 av 10 föräldrar inte följer trafikreglerna särskilt väl.