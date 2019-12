Föräldrar oroas över skolsituation: Det är barnpassning

Föräldrar på Ekillaskolan är oroliga för sina barns skolgång sedan obehöriga vikarier tagits in permanent och att många lektioner ställts in: - En skola bedrivs inte så här. Det här är en institution där man håller på med barnpassning, säger en förälder till märsta.nu

Ett flertal föräldrar är enligt uppgift till märsta.nu kritiska till hur situationen ser ut på Ekillaskolan. Skolan har enligt dem problem med att få in behöriga lärare i undervisningen och man har istället satt in obehöriga vikarier som undervisar under längre perioder. Utöver det anser man att många nyanlända som inte kan språket och är i behov av extra resurs kastas ut i klasserna, att lektioner stals in och att det råder ett ”allmänt kaos”.

Anmälningar till Skolinspektionen

Ett flertal anmälningar till Skolinspektionen finns också registrerade mot skolan.

– Hur kan det ens vara möjligt att det här har fått pågå under en så lång tid med inställda lektioner, obehöriga vikarier och den stress som våra ungdomar har fått till följd av det här? Barnen är oroliga för att de inte lär sig något och vi som föräldrar är oroliga för att de halkar efter i kunskaper och orättvisa betyg, säger en föräldrargrupp som önskar vara anonyma.

Föräldrarna är oroliga för vad och om barnen kommer att kunna lära sig något och i första hand nå behörighet till gymnasiet.

– Titta på andra skolor i kommunen, funkar dem? Ta lärare därifrån, hitta en lösning. Vad som helst, men inte fler inställda lektioner och vikarier som inte är behöriga lärare och som inte vet och kan sätta betyg, fortsätter föräldrarna.

Utreder situationen

Carmen Blom, biträdande förvaltningschef i Sigtuna kommun, är medveten om situationen på Ekillaskolan. Det finns även ett inspektionsärende som Barn- och ungdomsförvaltningen ska redovisa i slutet av januari. Efter den kommer det att vidtas ytterligare åtgärder. Blom bekräftar även att det är ca 20 procent av lärarna som inte är legitimerade, resterande har det. Orsaken till det är att många valt att sluta och att det är problem med rekryteringen då det är lärarbrist i landet.

– Planen är att attrahera och behålla bra medarbetare, det är av högsta prioritet för oss. Vi gör vårt allra bästa för att både rekrytera lärare med lärarlegitimation och hitta vikarier med erfarenhet och behörighet i väntan på att nya lärare ska fylla vakanserna, uppger Carmen Blom.

Legitimerad lärare som betygsätter

I väntan på att legitimerade lärare ska börja på Ekillaskolan så ser man till att nationella proven rättas av lärarna tillsammans i lärarlagen för att säkerställa en objektiv bedömning av provsvaren.

– Rättningen av de nationella proven är således inte något som påverkas av lärarlegitimation eller ej. I de fall vi har undervisande personal som saknar lärarlegitimation får de även en legitimerad handledare som de träffar löpande för att planera undervisningen samt genomföra bedömning av elevernas prestationer. Betygssättning görs alltid av legitimerad lärare, försäkrar Carmen Blom.