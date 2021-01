Flygresandet på 80-tals nivå

Flygresandet i landet sjönk till nivåer som inte skådats sedan tidigt 80-tal enligt Swedavia.

Drygt 10,2 miljoner reste via Swedavias samtliga flygplatser i landet, en minskning meddela 74 procent eller 30 miljoner resenärer jämfört med 2019. Swedavia uppger i ett pressmeddelande att flygresandet i landet inte legat på nivåer kring tio miljoner för ett enskilt år sedan tidigt 1980-tal.

För Arlanda var minskningen 75 procent till 6 535 000 under 2020, att jämföra med cirka 25,6 miljoner under 2019. I december var det bara 271 000 som flög via Arlanda, en minskning med hela 85 procent.

– Flyget har drabbats extremt hårt av pandemin och den eskalerande smittspridningen med åtföljande reserestriktioner innebar att antalet passagerare minskade med 86 procent under december. Pandemins utveckling i kombination med nya och utökade restriktioner bidrar till ett fortsatt mycket osäkert marknadsläge i inledningen av 2021. Vintermånaderna är dessutom alltid en säsongsmässigt svag period för flygresandet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Inför sommarsäsongen finns förutsättningar för en begynnande normalisering och en återhämtning av flygresandet, men utvecklingen är beroende av pandemin och den vaccinering som nu görs enligt Abrahamsson. Man räknar med att pandemin kommer ha fortsatt stor påverkan även 2021 då det råder osäkerhet vad gäller efterfrågan på flygresor.